نقيب الزراعيين يفتتح مشروعات خدمية في 3 محافظات (صور)

افتتح الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عدد من المشروعات الخدمية لأعضاء نقابة الزراعيين بمحافظتي دمياط والإسماعيلية، على هامش جولته بالمحافظتين، في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء النقابة ورفع كفاءة الأصول التابعة لها.بدأت جولات نقيب الزراعيين بحضور مسؤولي النقابة العامة بجولة في محافظات دمياط وبورسعيد والإسماعيلية لافتتاح بعض المشروعات النقابية الخدمية والالتقاء بالمهندسين الزراعيين ومجالس إدارة الفروع وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها، في إطار الاستغلال الاستثماري لأصول النقابة بما يعود بالنفع على أعضاء النقابة.وقال خليفة، إنه بدأ زيارته لمحافظة دمياط بعقد لقاء بالمهندسين الزراعيين بمديريه الزراعة بالمحافظة وبحضور المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزاره الزراعة، والمهندس نادر محمد، رئيس فرع النقابة بدمياط، ومناقشة مطالب الزراعيين من النقابة، مشيدا بدور القطاع الزراعي في تحقيق التنمية المستدامة للدول المصرية ومثمنا دور النقابة في رفع كفاءة الأصول التابعة لها.وأضاف، أنه تم إعادة تأهيل هذه المنشآت لخدمة المهندسين الزراعيين وأسرهم وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة للنقابة والإدارة الاستثمارية لهذه الأصول بما يعود بالنفع علي موارد النقابة التي تعكس منظومة الجودة للمال العام وفقا لتوجيهات القيادة السياسة، وهو ما ينعكس علي تطبيق مبدأ الشفافية في الإدارة العامة للأصول الحكومية في مواصلة المشروعات التنموية التي تحقق التنمية المستدامة.وأشاد بدور المهندسين الزراعيين في المشاركة في منظومة تطوير وتحديث الري الحقلي ومنظومته الكارت الذكي «كارت الفلاح» التي يتم تطبيقها حاليا في دمياط، مشيرا إلى إنه ناقش أزمة صندوق المعاشات بالنقابة ومشروع الرعاية الصحية، وأن النقابة أتاحت لجميع الزراعيين مشروع الرعاية الصحية (ب) وعرض إعادة التأهيل والاستغلال الأمثل لأصول فرع النقابة بدمياط.وتفقد نقيب الزراعيين، فرع النقابة ببورسعيد وبحث الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الإنشاءات اللازمة لإقامة نادي الزراعيين ببورسعيد بمنطقة أرض النوادي والمقرر إقامته على مساحة 3600 متر.وافتتح خليفة خلال زيارته لمحافظة الإسماعيلية، فندق الزراعيين ومقر النقابة بعد إعادة تأهيله ورفع الكفاءة.وأشاد نقيب الزراعيين بدور النقابات الفرعية في تطوير سياسات إدارة الأصول التابعة للنقابة بمختلف المحافظات وأهمية بذل المزيد من الجهود لخدمة الدولة المصرية والمهندسين الزراعيين، مشيرا إلى أن النقابة تدير العمل النقابة بما يخدم المهندسين الزراعيين، سواء في مشروعات العلاج المتميز لأعضائها، والأنشطة الاجتماعية متمثلة في المصايف المتميزة، وإقامة حفلات لأوائل الخرجين من أبناء الزراعيين في المراحل الدراسية المختلفة، وحفلات الأمهات المثاليات، وعمل دورات تدريبية في التنمية البشرية والزراعية وملتقى لتوظيف الزراعيين.وقال نقيب الزراعيين، إن الفندق المكون من 11 غرفة وقاعة مؤتمرات على مساحة دور كامل، تم إنشائه مؤخرا بالإسماعيلية ويعد «فخرا» لكل الزراعيين من حيث موقع المكان، كما يعد إضافة قوية لإنجازات الفرع لتحقيق عائد جيد يعود على صندوق معاشات النقابة، ونقلة حضارية يخدم زراعيين الإسماعيلية وجميع نقابات مصر.وأضاف أنه يمكن الاستفادة من الفندق في تنظيم الندوات والمؤتمرات الخاصة للشركات الزراعية، ما يساهم في تنشيط حركة سياحة المؤتمرات داخل المحافظة وإضافة لإنجازات النقابة الإنشائية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تضم أيضا نادي وملاعب مفتوحة وكافية وحضانة وقاعة أفراح تساهم في تنمية موارد النقابة.