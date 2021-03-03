غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

أعلنت الفنانة فاطمة الكاشف، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عودة العرض المسرحي الكوميدي "عيلة الفقري" على خشبة المسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك اعتبارا من يوم غد "الخميس"."عيلة الفقري" أنهى جولته مؤخرا بقصر ثقافة دمنهور، بعد أن تم عرضه على مدار 3 أيام ضمن عروض فرقة مسرح المواجهة التابعة للبيت الفني للمسرح، وهو من العروض المسرحية المتميزة التي حققت نجاحا ملموسا منذ عرضه بالموسم الأول.العرض تدور أحداثه في إطار كوميدي حول حياة "عيلة سمعان الفقري"، الزوج سمعان يعمل موظفا كبيرا لكنه فقير ويتباهى دائما بأصول عائلته، وزوجته "سعيدة" التي تؤمن بالأبراج والطالع وتعتبرهما شيئا مهما في حياتها وتعيش في قلق دائما بسبب ما تقرأه من أخبار سيئة يوميا، وابنته "هند" التي لم تتزوج بعد بسبب تعاملها الأشبه بالرجولي، والأبناء "سامي" الذي يعمل صحفيا ويسافر إلى اليونان في مهمة صحفية، و"كريم" العاطل عن العمل، ويحدث الكثير من المفارقات المضحكة بينهم خلال يوم في حياة هذه العائلة.العمل من إنتاج فرقة المسرح الكوميدي، وبطولة عدد من النجوم محمد الصاوي، فاطمة الكاشف، أحمد شمس، ماهر محمود، أيمن بشاي، نهاد سعيد، منة المصري، مجدي عبد الحليم، أشرف عبد الفضيل، محمود الهنيدي، وإيهاب شهاب، ومن تأليف أحمد الملواني، وديكور محمد هاشم، وموسيقى وألحان أحمد الناصر، وأغنية النهاية كلمات الشاعر بلال إمام، ومن إخراج محمد متولي.