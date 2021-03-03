طلاب الأول الثانوى يؤدون امتحانى الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادتي الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية، في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومؤمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.