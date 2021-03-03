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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضغوط بروكسل وواشنطن تجبر أردوغان على إصلاحات حقوقية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:48 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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كشف موقع "بلقان أن سايت" عن الأسباب التي دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتعهد بوضع خطة عمل لحقوق الإنسان، حيث قال الأخير إن الخطة المعدة من قبل وزارة العدل التركية، ستطبق في غضون عامين.

ووفقا للموقع، فإن محاولة أردوغان تحسين الديمقراطية وحقوق الإنسان في تركيا تأتي بعد ضغوط من كل من بروكسل وواشنطن فضلا عن تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وكان أردوغان قد تعهد، أمس الثلاثاء، بتعزيز حرية التعبير والتجمع في البلاد، وكذلك الحق في محاكمة عادلة، كجزء من الخطة التي قال إنها ستنفذ في غضون عامين، كما تعهد بأن تقوم الدولة بما هو مطلوب بموجب اتفاقية الاتحاد الأوروبي وتركيا اعتبارًا من عام 2016 لتحقيق السفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك في منطقة شنغن، كما وعد بحماية الصحفيين وإنهاء العنف ضد المرأة.

وقال "لتعزيز مستوى حرية التعبير والصحافة، ستعمل تركيا على تطوير تدابير لتسهيل الأنشطة المهنية للصحفيين".

وتابع بلقانان سايت: إن خطة العمل التي تحدث عنها أردوغان هي خطوة لتقليل الضغط من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار في البلاد بعد سنوات من الاضطرابات في السياسات المحلية والدولية.

وفرضت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بعض العقوبات الخفيفة على تركيا في عام 2020، لكنهما حذرا من عقوبات أشد إذا استمرت البلاد في اتجاه غير ديمقراطي.

ويوم الإثنين، وقع أكثر من 170 عضوًا في مجلس النواب في الولايات المتحدة رسالة من الحزبين إلى وزير الخارجية أنطوني بلينكين يحثون فيها إدارة الرئيس جو بايدن على معالجة قضايا حقوق الإنسان "المثيرة للقلق" عندما يصوغ سياساته تجاه تركيا.

وجاء في الرسالة، التي جاءت قبل يوم واحد من إعلان أردوغان عن خطته لحقوق الإنسان: "لقد حظيت القضايا الاستراتيجية باهتمام كبير بحق في علاقتنا الثنائية، لكن الانتهاك الجسيم لحقوق الإنسان والتراجع الديمقراطي الذي يحدث في تركيا يشكلان أيضًا مصدر قلق كبير"..

وقال أردوغان إن الهدف النهائي لخطة العمل هو وضع دستور جديد، وقال "أدعو جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية والمثقفين للانضمام إلى الاستعدادات للدستور الجديد".

وفي أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في عام 2016، تم سجن أو اعتقال أكثر من 80 ألف مواطن تركي، وتم إغلاق أكثر من 1500 منظمة غير حكومية، وسُجن مئات الصحفيين وعشرات السياسيين المعارضين.

وتتهم الجماعات الحقوقية والمعارضة التركية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حكومة أردوغان باستخدام الانقلاب الفاشل كفرصة لإسكات منتقديها.


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