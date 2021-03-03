بايدن يسحب ترشيح رئيس الإدارة والميزانية بالبيت الأبيض

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سحب ترشيح نيرا تاندين لإدارة مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بعد الرفض القاطع الذي أبداه أعضاء بارزون لتثبيتها في هذا المنصب، في أول هزيمة للرئيس الديمقراطي في مجلس الشيوخ.وقال بايدن في بيان: "لقد قبلت طلب نيرا تاندين سحب ترشيحها لمنصب مديرة مكتب الإدارة والميزانية".ويأتي هذا التراجع بعد أن أعلن عدد من الأعضاء الجمهوريين المعتدلين بالإضافة إلى سناتور ديمقراطي واحد، أنّهم سيصوّتون ضد تثبيت هذه المرأة بسبب تصريحات أدلت بها في السابق وتضمّنت انتقادات عنيفة لعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.ويتمتّع مدير مكتب الإدارة والميزانية في البيت الأبيض بنفوذ واسع لا سيّما وأنّه مسؤول عن وضع الميزانية التي يريدها الرئيس وتقييم مشاريع وزرائه ومصاريفهم.ومنذ الإعلان عن ترشيحها لتولي هذا المنصب، أصبحت تاندين هدفًا لانتقادات من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، إذ قال الجمهوريون إنّهم غاضبين من الانتقادات العنيفة التي وجّهتها في السابق إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، بينما اعتبرها التقدميون المقرّبون من السناتور بيرني ساندرز وسطية للغاية.ويتمتّع مجلس الشيوخ في الولايات المتّحدة بسلطة المصادقة على الترشيحات الرئاسية للمناصب الأساسية في الحكومة أو رفضها، ويتم تثبيت الترشيحات الرئاسية بأغلبية 51 صوتًا على الأقل.