تركيا تسجل أعلى إصابات يومية بكورونا منذ يناير

سجلت تركيا 11837 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، حسبما أظهرت بيانات وزارة الصحة، وهو أعلى مستوى منذ 7 يناير، ليصل العدد الإجمالي للحالات إلى 2723316.وأظهرت البيانات أيضًا وفاة 68 شخصًا بسبب كورونا في نفس الفترة، مما رفع عدد القتلى إلى 28706.ومساء الإثنين، رفع الرئيس رجب طيب أردوغان عمليات الإغلاق في المدن منخفضة ومتوسطة الخطورة وحصر الإغلاق في أيام الأحد في تلك التي تعتبر ذات مخاطر أعلى بموجب ما أسماه "التطبيع الخاضع للرقابة".كما أعادت تركيا فتح معظم المطاعم لتناول الطعام في الأماكن المغلقة وسمحت للمزيد من الطلاب بالعودة إلى المدرسة.