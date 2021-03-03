موجة غضب فى تركيا بعد انتشار فيديو لمدرعة تطارد طفلًا

شهدت مواقع السوشيال ميديا، في تركيا غضبًا شديدًا بعد انتشار مقطع فيديو لمدرعة تركية تابعة للشرطة وهي تطارد طفلًا كرديًا وتحاول دهسه، في مدينة باتمان جنوب شرق تركيا.وذكر موقع، "دوفار" التركي، أن عربة مصفحة تابعة لقوات الأمن التركية، تطارد أحد الأشخاص، في مدينة باتمان، وشاركت منظمة مدينة باتمان التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي، مقطع الفيديو على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ووجهت دعوة إلى وزارة الداخلية والمسؤولين للتحقيق فيما حدث.وجائت في التغريدة التي شاركتها المنظمة، " نرى اليوم بوضوح مشاهد توضح أن السيارة المدرعة التابعة للشرطة في حي باغلار التابع لمدينة باتمان تطارد أحد الأطفال وتحاول سحقه، وندعو السلطات إلى عمل الواجب".لمشاهدة الفيديو اضغط