استطلاع: تركيا باتت دولة من التعساء تحت حكم أردوغان

أصدر معهد الإحصاء التركي (TÜİK) مؤخرًا استطلاعًا تحت عنوان "الرضا عن الحياة" لعام 2020، والذي تم نشره بانتظام منذ عام 2003، وكشفت أن أولئك الذين أفادوا بأنهم "سعداء" انخفضوا إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة منذ 18 عامًا، وفقا لما نقله موقع أحوال تركية.ووفقا للموقع، فقد كانت نسبة البالغين الذين قالوا إنهم "سعداء" 52.4 في المائة في عام 2019، لكنها انخفضت إلى 48.2 في المائة في عام 2020، بينما زاد أولئك الذين قالوا إنهم "غير سعداء" من 13.1 في المائة في عام 2019 إلى 14.5 في المائة في عام 2020.ومن اللافت للنظر أن معدل التعاسة عند بدء المسح في عام 2003 كان 5.6 في المائة، أي أقل بثلاث مرات مما هو عليه الآن، وفي الوقت نفسه، كانت السعادة 59.6 في المائة، بزيادة 11 نقطة عن اليوم.وبالمثل، فإن أولئك الذين قالوا إنهم "غير سعداء للغاية" ارتفع من 1.7 في المائة في عام 2003 إلى 4.5 في المائة في عام 2020، وانخفض أولئك الذين قالوا إنهم "سعداء للغاية" من 12 في المائة إلى 8.8 في المائة.وكان أعلى مستوى للسعادة سُجل في الأعوام الثمانية عشر الماضية 62.1 في المائة في عام 2011، وكان أعلى مستوى من التعاسة 14.6 في المائة في عام 2009 في خضم الأزمة المالية العالمية، عندما وصلت البطالة إلى مستويات قياسية.يقوم المعهد التركي بإجراء هذا البحث لمدة 18 عامًا، وبالطبع فإن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية الحادة الناجمة عن جائحة كورونا هي حاليًا العوامل الرئيسية التي تؤثر على شعور الأتراك بالسعادة.ووفقا للموقع التركي، فهناك ما يقرب من 10 ملايين عاطل عن العمل، والتضخم يزيد من تكلفة المعيشة، ويدفع الكثيرين إلى الفقر، ويؤثر الخوف من الأمراض على الصحة العقلية للأتراك، كما أن القلق الناجم عن خروج الأطفال من التعليم، والحرمان من مغادرة المنزل من الأمور التي تزيد من الشعور بالتعاسة.كما يصنف المعهد التركي أولئك الذين يقولون إنهم "سعداء" أو "غير سعداء" إلى مجموعتين فرعيتين: "سعيد جدًا" أو "سعيد إلى حد ما" و"غير سعيد جدًا" و"غير سعيد إلى حد ما".وبناءً على هذه البيانات، انخفض أولئك الذين أعلنوا أنهم "سعداء باعتدال" من 45.7 بالمائة إلى 39.4 بالمائة في عام 2020. ومع ذلك، فإن أولئك الذين قالوا إنهم "سعداء جدًا" زادوا من 6.6 بالمائة إلى 8.8 بالمائة.وبالمثل، في حين أن البطالة بين النساء في سن العمل تصل إلى ما يقرب من 50 في المائة، ووردت تقارير جديدة عن العنف القائم على النوع الاجتماعي كل يوم، كانت النساء أكثر سعادة من الرجال في استطلاع المعهد التركي.كما انخفضت نسبة الرجال الذين قالوا إنهم "سعداء" من 47.6 في المائة إلى 43.2 في المائة في عام 2020، بينما أفاد 53.1 في المائة من النساء بأنهم "سعداء" مقارنة بـ 57 في المائة في عام 2019.وبالمثل، كان المتزوجون أكثر سعادة من غير المتزوجين، حيث أعلن 51.7٪ أنهم سعداء في عام 2020 مقارنة بـ 41.3٪ من غير المتزوجين. علاوة على ذلك، كان 46.7 في المائة من الرجال المتزوجين "سعداء" و56.8 في المائة من النساء المتزوجات.كانت الفئة العمرية التي تتمتع بأعلى مستوى من السعادة هي الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والذين أُجبروا على البقاء في المنزل لعدة أشهر في مواجهة كورونا، ومع ذلك، فقد شهدوا أيضًا انخفاضًا طفيفًا في السعادة، حيث انخفض من 58.5٪ إلى 57.7٪ في عام 2020.ووفقا للاستطلاع فأن الأقل تعليما كانوا أسعد مجموعة، فقد أفاد أولئك الذين لم يحصلوا على أي تعليم رسمي عن سعادتهم بنسبة 54.4 في المائة. ويشير الاستطلاع إلى أنه مع ارتفاع مستوى التعليم، ينخفض ​​مستوى السعادة.كما قال أكثر من 70 في المائة أن التمتع بالصحة هو الأهم في سعادتهم. بعد ذلك، أشار 12.8٪ إلى الحب، و8.8٪ النجاح، و4.6٪ المال، و2.3٪ من العمل.كما سأل الاستطلاع المشاركين عن مدى رضاهم عن الخدمات العامة، حيث بلغ معدل الرضا عن الأمن والنظام العام 77.4 في المائة. وبلغ معدل الرضا عن خدمات النقل والصحة 72.1٪، والضمان الاجتماعي 63.9٪، وأنظمة المحاكم والعدالة 60.4٪، والتعليم 56.2٪.على الرغم من أن عدد الأشخاص "السعداء" انخفض إلى أقل من 50 في المائة لأول مرة، إلا أن سبعة من كل عشرة ظلوا متفائلين بالمستقبل، مع زيادة عدد النساء عن الرجال الذين عبروا عن تفاؤلهم.بالنظر إلى النتائج بشكل عام، من الواضح أن حكومة حزب العدالة والتنمية بقيادة رجب طيب أردوغان قد أنشأت بلدًا من الناس التعساء بعد ما يقرب من 20 عامًا في السلطة.لقد تضاعف "التعساء" ثلاث مرات منذ أن تولى حزب العدالة والتنمية منصبه، ومع ذلك، فإن حقيقة أن 14.5 في المائة فقط من الناس أعلنوا أنهم "غير سعداء" قد تكون مؤشرًا على أن الكثيرين يترددون في الكشف عن آرائهم الحقيقية،.يمكن أيضًا اعتبار كون غير المتعلمين أسعدهم نجاحًا، نظرا لجهود حزب العدالة والتنمية من خلال توزيع الفحم والغذاء والمعكرونة مجانًا، تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن حزب العدالة والتنمية يتمتع بشعبية أكبر بين المواطنين الأفقر ذوي التعليم الأقل. مع ارتفاع مستوى التعليم، يتناقص دعم حزب العدالة والتنمية.يمكن استخلاص استنتاجين شاملين من هذا المسح. أولًا، على الرغم من كل شيء، لا يزال الكثير من الناس يمتنعون عن التعبير عن التعاسة خوفًا من التداعيات. ثانيًا، دفن آخرون تعاستهم في الخطاب الديني والقومي الذي يدعو له أردوغان.