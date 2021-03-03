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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أردوغان يتودد لـ ماكرون خوفا من فرض عقوبات جديدة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:55 ص
أردوغان و ماكرون
أردوغان و ماكرون
هدير سند
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كشفت شبكة سكاي نيوز، في تقرير لها، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواصل مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في محادثة مرئية عبر الفيديو، الثلاثاء، بعد أشهر من توتر العلاقات بين باريس وأنقرة وصلت إلى حد الحرب الكلامية بين الرئيسين.

وقال الرئيس التركي إنه يمكن لبلاده وفرنسا، بصفتهما حليفين قويين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تقديم مساهمات مهمة لجهود الأمن والاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الاتصال في سياق محاولات تركيا تحسين علاقاتها مع دول الاتحاد الأوروبي، التي بدأت مؤشراتها في الظهور مع بداية العام الجاري بعد لقاء أردوغان مع سفراء الاتحاد في 12 يناير الماضي، حيث أعلن عن دعمه لـ"فتح صفحة جديدة في العلاقات التركية مع القارة".

ويعتقد رامي التلج، الباحث في العلوم السياسية بجامعة "باريس إست"، أن المسعى التركي لطي صفحة الخلافة مع فرنسا "ينطوي على أكثر من هدف، أهمها استباق القمة الأوروبية التي ستنعقد أواخر شهر مارس الجاري وستناقش حزمة جديدة من العقوبات ضد أنقرة، بسبب ملف التنقيب على الغاز في منطقة شرق المتوسط، بما يمكن أن يصل إلى حد إلغاء أو تعليق الوحدة الجمركية بين تركيا والاتحاد الأوروبي".

ويقول التلج: "يعي أردوغان جيدا أن فرنسا تقود مجموعة الدولة المتشددة تجاه سياسات تركيا، التي تضم اليونان وهولندا وقبرص، لذلك أصبح يسعى لإيجاد نقاط تفاهم مع باريس من أجل تفادي العقوبات التي يمكن أن تعمق الأزمة الاقتصادية التي تمر بها أنقرة، خاصة أن البلاد تتجه نحو انتخابات وسط تنامي قوة المعارضة، وعلى رأسها القوى المنشقة عن حزب العدالة والتنمية الحاكم".


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