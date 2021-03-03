أردوغان يغير قوانين الانتخابات لصالحه بعد تراجعه شعبيته

قال ثلاثة من مسؤولي حزب العدالة والتنمية والذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه مع انخفاض دعم الأخير وتراجع شعبيته وفقا لأحدث استطلاعات الرأي فإنه يدرس إجراء تغييرات على قوانين الانتخابات التي يمكن أن تنقذه في الانتخابات المقرر إجراؤها بحلول عام 2023، وفقا لما نقله موقع موقع قناة أخبار أسيا "channelnewsasia" عن وكالة رويترز.وتظهر استطلاعات الرأي أن الدعم المشترك لحزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية قد انخفض إلى 45 في المائة فقط، ويقول منظمو استطلاعات الرأي إنه لأول مرة يبدو من غير المرجح عودة المؤيدين المحبطين الذين ابتعدوا عن حزب العدالة والتنمية.يأتي هذا فيما فقد أردوغان، أطول زعيم حكم في تركيا الحديثة، الدعم الشعبي له بعد تباطؤ النمو الاقتصادي وانهيار الليرة وانفصال اثنين من مؤسسي حزب العدالة والتنمية لتشكيل حزبين متنافسين في إشارة إلى كلا من أحمد داوود أوغلو مؤسس حزب المستقبل وعلي باباجان مؤسس حزب ديفا.كما انخفض الدعم لحزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، الذي يتولى السلطة منذ عام 2002، إلى 36 في المائة من 42 في المائة في الانتخابات الأخيرة، مع تراجع حليفه القومي حزب الحركة القومية إلى 8 في المائة، وفقًا لمجموعة من 15 استطلاعًا للرأي أجري مؤخرًا.وتسلط الهزيمة في أكبر ثلاث مدن تركية في الانتخابات البلدية لعام 2019 الضوء على التحدي المتمثل في التصويت المقبل في الانتخابات الرئاسية.وفي محاولة لاستعادة زمام المبادرة، أعلن أردوغان عن خطة حكومية لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء وخفف عمليات الإغلاق على مستوى البلاد بسبب فيروس كورونا، كما وعد بإجراء تغييرات على قواعد الانتخابات، دون الخوض في تفاصيل.وقال أردوغان: "إننا نبدأ عملًا مكثفًا فيما يتعلق بتغيير أنظمة الأحزاب السياسية والانتخابات لتحسين المشاركة الديمقراطية".وقالت ثلاثة مصادر في حزب العدالة والتنمية تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها إن الخطط تشمل تقسيم الدوائر الانتخابية الحضرية الكبيرة إلى دوائر انتخابية أصغر، وهي تغييرات قال أحد مسؤولي الحزب إنها يمكن أن تعزز بشكل كبير عدد نواب حزب العدالة والتنمية.كما يمكنهم أيضًا خفض عتبة دخول البرلمان - حاليًا بنسبة 10 في المائة من الأصوات، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم - إلى 7 في المائة، وهي خطوة من شأنها طمأنة شركاء أردوغان القوميين بعد أن انخفض دعمهم إلى ما دون الحد الحالي.ويقول منظمو استطلاعات الرأي إن تدخلات أردوغان العسكرية وسياسته الخارجية الحازمة، التي جرّت تركيا إلى أزمات سياسية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كلفتها الدعم بالإضافة إلى الصعوبات الداخلية.ويقول أوزر سينكار، مدير الأبحاث في متروبول "لقد أجهد حزب العدالة والتنمية وطيب أردوغان نفسيهما، لا سيما بسبب السياسات الاقتصادية التي طبقاها، ولا سيما سياساتهما الخارجية".