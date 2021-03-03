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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 10 منشقين عن فارك فى قصف للجيش الكولومبى

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:23 ص
الجيش الكولومبى
الجيش الكولومبى
وكالات
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قُتل 10 متمرّدين كولومبيين وأصيب ثلاثة آخرون بجروح في قصف جوّي شنّه الجيش على معقل لإحدى أبرز الجماعات المنشقّة عن "حركة القوات المسلّحة الثورية الكولومبية" (فارك) في جنوب شرق البلاد، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال وزير الدفاع دييجو مولانو إنّه "خلال عملية مشتركة بين القوات العسكرية والأمنية، تمّ تحييد 13 عنصرًا من الفصيل المنشقّ عن فارك بقيادة الملقّب بـ+خنتيل دوارتي+".

من جهتها قالت وزارة الدفاع في بيان إنّ القصف شنّه "سلاح الجوّ الكولومبي" وأسفر عن مقتل 10 متمرّدين وإصابة ثلاثة آخرين ألقت القوات البرية القبض عليهم.

وجرت العملية صباح الثلاثاء في منطقة ريفية في بلدية كالامار التابعة لمقاطعة جوافيار في الأمازون، وهي واحدة من المناطق التي يتمتّع فيها المتمرّدون بنفوذ كبيير منذ رفضوا الانضمام إلى اتفاق السلام الذي وقّعته حركة فارك مع بوجوتا في 2016.

وقال مولانو "لا هدنة مع مجرمي المخدّرات المسؤولين عن تجنيد قصّر وعن شنّ هجمات ضدّ قواتنا وعن عمليات خطف وعن أعمال تعدين غير قانونية".

وتعهّد الوزير عدم وقف العمليات العسكرية ضدّ هذه المجموعة قبل الوصول إلى "زعيمها، رمز الشرّ، +خنتيل دوارتي+" واسمه الحقيقى ميجيل سانتيلانا بوتاش.

ودوارتي هو أحد أبرز القادة المنشقّين عن فارك المدرجة اسماؤهم على قائمة المطلوبين الأكثر خطورة في كولومبيا.

وعلى الرّغم من إبرام بوجوتا اتفاقية سلام مع حركة فارك في 2016، إلا أنّ كولومبيا ما زالت تواجه نزاعًا مسلّحًا متعدّد الأوجه ينخرط فيه متمرّدون منشقّون عن فارك وآخرون يساريون وتجّار مخدرات وقوات شبه عسكرية يمينية.

وتخوض هذه الأطراف حربًا ضدّ الحكومة وضدّ بعضها البعض للسيطرة على تجارة الكوكايين التي تدرّ عليها أرباحًا طائلة وعلى الاستخراج غير القانوني للمعادن.

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