رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أنجلينا جولى وجونى ديب.. قصة حب لم تكتمل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:46 ص
أنجلينا جولى وجونى
أنجلينا جولى وجونى ديب
منة سالم
طباعة
اشتهر النجم العالمي جوني ديب في الثمانينيات بأدوار ضابط الشرطة المتخفي في البرنامج التلفزيوني الشهير 21 Jump Street.

و بالرغم من تكراره لنوعية الأدوار التي يقوم بتمثيلها في ذلك الوقت الا أنه فاجئ جمهوره بعد ذلك وأظهر أنه على استعداد للقيام بأدوار مثيرة للاهتمام وغير عادية ليثبت بعد ذلك قدرته علي لعب أي دور - حتى تلك الأدوار التي تبدو ملتوية أو مشوشة.

ظهر ديب في أكثر الأفلام إثارة للاهتمام والتي نالت استحسان النقاد في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك Edward Scissorhands، وDead Man، وThe Tourist الذي تعاون فيه مع نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي.

في الأيام التي أعقبت إصدار فيلم السائح، تحدث كل من ديب وجولي إلى الصحافة في عدة مناسبات، ولم يفوتوا أبدًا أي فرصة لإطراء الأعجاب والمديح أمام الكاميرات الأمر الذي لفت أنظار محبي الأخيرة كونها تربطها علاقة عاطفية بالنجم براد بيت.

وحسبما أفاد موقع " ستار" خرج جوني ديب للصحافة بتصريحات تنفي وجود اي علاقة عاطفية تجمعة بالنجمة المثيرة انجلينا جولي كونها مرتبطة وام وقال: "إنها متعة حقيقية العمل مع النجمة انجلينا جولي كونها مسؤولة وممتعة ومضحكة للغاية، وملتزمة بشدة بالعمل، ولديها نهج رائع، وذكية للغاية".

وتابع: عندما جلسنا معًا لأول مرة كان هناك انجذاب وتفاهم في غضون دقائق، كنا نتحدث عن أطفالنا، والمخاطر والمزايا التي يحظي بها كلاهما من خلال الأبوه والأمومه، وكل تلك الأشياء الممتعة التي تجلبها الحياة ".

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

دراسة: مواقع التواصل تدفع الطفل للإفراط فى الطعام

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى