أنجلينا جولى وجونى ديب.. قصة حب لم تكتمل

اشتهر النجم العالمي جوني ديب في الثمانينيات بأدوار ضابط الشرطة المتخفي في البرنامج التلفزيوني الشهير 21 Jump Street.و بالرغم من تكراره لنوعية الأدوار التي يقوم بتمثيلها في ذلك الوقت الا أنه فاجئ جمهوره بعد ذلك وأظهر أنه على استعداد للقيام بأدوار مثيرة للاهتمام وغير عادية ليثبت بعد ذلك قدرته علي لعب أي دور - حتى تلك الأدوار التي تبدو ملتوية أو مشوشة.ظهر ديب في أكثر الأفلام إثارة للاهتمام والتي نالت استحسان النقاد في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بما في ذلك Edward Scissorhands، وDead Man، وThe Tourist الذي تعاون فيه مع نجمة هوليود الشهيرة أنجلينا جولي.في الأيام التي أعقبت إصدار فيلم السائح، تحدث كل من ديب وجولي إلى الصحافة في عدة مناسبات، ولم يفوتوا أبدًا أي فرصة لإطراء الأعجاب والمديح أمام الكاميرات الأمر الذي لفت أنظار محبي الأخيرة كونها تربطها علاقة عاطفية بالنجم براد بيت.وحسبما أفاد موقع " ستار" خرج جوني ديب للصحافة بتصريحات تنفي وجود اي علاقة عاطفية تجمعة بالنجمة المثيرة انجلينا جولي كونها مرتبطة وام وقال: "إنها متعة حقيقية العمل مع النجمة انجلينا جولي كونها مسؤولة وممتعة ومضحكة للغاية، وملتزمة بشدة بالعمل، ولديها نهج رائع، وذكية للغاية".وتابع: عندما جلسنا معًا لأول مرة كان هناك انجذاب وتفاهم في غضون دقائق، كنا نتحدث عن أطفالنا، والمخاطر والمزايا التي يحظي بها كلاهما من خلال الأبوه والأمومه، وكل تلك الأشياء الممتعة التي تجلبها الحياة ".