تقرير أفريقى: مصر قادرة على التعافى الاقتصادى بعد كورونا

قال حسن بينّور، الرئيس التنفيذي لشركة "كوفاس" الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، لموقع "ذا أفريقيا رويبوت"، إن مصر هي الدولة الأفريقية الأولى القادرة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في أفريقيا.وتابع بنيور: إن البلاد تستفيد من حالة الاستقرار السياسي والقرب من أوروبا، حيث نفذت مصر العديد من الإصلاحات في مجال الطاقة.ووفقا لبنيور: فإنه قبل خمس أو ست سنوات، كانت الشركات المصرية تعاني من مشاكل كبيرة في قطاع الكهرباء وفصل الأحمال، لكن انقطاعات الكهرباء باتت شيئًا من الماضي.وأوضحت أن انقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2014 كان يستمر لمدة تصل إلى ست ساعات في اليوم، ولكن أدت سلسلة سريعة من الإصلاحات إلى خفض دعم الطاقة، وسرعان ما طورت مصر حقل ظهر للغاز في البحر الأبيض المتوسط ​، والذي تم اكتشافه في عام 2015، كما تمتلك مصر الآن فائضًا في إمدادات الكهرباء وتهدف إلى الحصول على 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 و55% بحلول 2050، وفقا للموقع الأفريقي.ويقول بينور إن البلاد احتوت أيضًا الخطر الذي يشكله الإخوان، وزادت الصادرات وتتمتع بعملة قوية الآن، ويقول: "من منظور المستثمر، مصر وجهة مستقرة تماما".يذكر أن شركة كوفاس الفرنسية موجودة في مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، وكذلك السنغال وكوت ديفوار، كما تستثمر الشركة نحو 10 مليارات دولار لأفريقيا من أصل 500 مليار دولار على مستوى العالم.