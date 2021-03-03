رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أفريقى: مصر قادرة على التعافى الاقتصادى بعد كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:12 ص
التعافى الاقتصادى
التعافى الاقتصادى
أمينة ذكى
طباعة
قال حسن بينّور، الرئيس التنفيذي لشركة "كوفاس" الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا، لموقع "ذا أفريقيا رويبوت"، إن مصر هي الدولة الأفريقية الأولى القادرة على التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا في أفريقيا.

وتابع بنيور: إن البلاد تستفيد من حالة الاستقرار السياسي والقرب من أوروبا، حيث نفذت مصر العديد من الإصلاحات في مجال الطاقة.

ووفقا لبنيور: فإنه قبل خمس أو ست سنوات، كانت الشركات المصرية تعاني من مشاكل كبيرة في قطاع الكهرباء وفصل الأحمال، لكن انقطاعات الكهرباء باتت شيئًا من الماضي.

وأوضحت أن انقطاع التيار الكهربائي خلال صيف 2014 كان يستمر لمدة تصل إلى ست ساعات في اليوم، ولكن أدت سلسلة سريعة من الإصلاحات إلى خفض دعم الطاقة، وسرعان ما طورت مصر حقل ظهر للغاز في البحر الأبيض المتوسط ​، والذي تم اكتشافه في عام 2015، كما تمتلك مصر الآن فائضًا في إمدادات الكهرباء وتهدف إلى الحصول على 20% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2022 و55% بحلول 2050، وفقا للموقع الأفريقي.

ويقول بينور إن البلاد احتوت أيضًا الخطر الذي يشكله الإخوان، وزادت الصادرات وتتمتع بعملة قوية الآن، ويقول: "من منظور المستثمر، مصر وجهة مستقرة تماما".

يذكر أن شركة كوفاس الفرنسية موجودة في مصر والمغرب وجنوب أفريقيا، وكذلك السنغال وكوت ديفوار، كما تستثمر الشركة نحو 10 مليارات دولار لأفريقيا من أصل 500 مليار دولار على مستوى العالم.

موضوعات متعلقة

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

دراسة: مواقع التواصل تدفع الطفل للإفراط فى الطعام

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إيلون موسك يعلن إنشاء مدينة «ستاربيز» فى تكساس الأمريكية

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى