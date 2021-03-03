فيس بوك يغلق حساب اتحاد علماء المسلمين لدعوته للتطرف

أغلق موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حساب ما يسمى بـ الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين (IUMS) ومقره الدوحة، لدعمه الإرهاب والتطرف.وكان الاتحاد قد تأسس في عام 2004 على يد يوسف القرضاوي، وهو الأب الروحي للإخوان المسلمين، حيث يعيش في قطر منذ سنوات، كما ترأس القرضاوي الاتحاد حتى عام 2018، حيث خلفه الدكتور أحمد الريسوني، وفقا لما نقله معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط "ميمري".ووفقا لميمري فإن فيس بوك لم يصدر السبب لإغلاق حساب الاتحاد بينما أفادت تقارير إعلامية بأن سبب الإغلاق هو إصدار الاتحاد لفتاوى تحض على الإرهاب والتطرف.ووفقا لميمري فقد تم إغلاق الحساب في 3 يناير الماضي ولكن الاتحاد قام بإنشاء حساب آخر له على موقع الفيس بوك.وتابع ميمري: أن الاتحاد كان يدعو وبشكل صريح للارهاب وكان ينشر مواد تدعم الجهاد والإرهاب لسنوات عديدة.وتجدر الإشارة إلى أن صفحة فيسبوك الجديدة الخاص بالاتحاد ما زالت تحتوي على مواد تشجع على القتال والارهاب، ومن أبرز الأمثلة "الميثاق الإسلامي" الذي تم نشره على موقع المنظمة على الإنترنت في 20 (يناير) والذي ينص على أن "الجهاد باليد [أي بالقتال الفعلي]، أو بدفع المال أو باللسان من طرق عبادة الله.