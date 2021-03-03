الصين تهدف لتطعيم 40% من سكانها بحلول يونيو
الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:34 ص
وكالاتطباعة
أعلنت الصين أنها تخطط لتطعيم 40% من سكانها ضد فيروس كورونا بحلول يونيو.
ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية، أنه بحلول نهاية العام الحالي، تهدف الصين لتطعيم 80% من أو أكثر من1.3 مليار شخص في البلاد.
وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50% أو 90% من السكان. وحتى الآن، تلقى 3.5% من الشعب الصين لقاحات مضادة لكورونا.
ويشير خبراء إلى أن معدل التطعيم الحالي في البلاد منخفض جدا "لأن الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير هناك".
ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية، أنه بحلول نهاية العام الحالي، تهدف الصين لتطعيم 80% من أو أكثر من1.3 مليار شخص في البلاد.
وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50% أو 90% من السكان. وحتى الآن، تلقى 3.5% من الشعب الصين لقاحات مضادة لكورونا.
ويشير خبراء إلى أن معدل التطعيم الحالي في البلاد منخفض جدا "لأن الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير هناك".