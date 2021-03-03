الصين تهدف لتطعيم 40% من سكانها بحلول يونيو

أعلنت الصين أنها تخطط لتطعيم 40% من سكانها ضد فيروس كورونا بحلول يونيو.ونقلت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء، عن السلطات الصحية، أنه بحلول نهاية العام الحالي، تهدف الصين لتطعيم 80% من أو أكثر من1.3 مليار شخص في البلاد.وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50% أو 90% من السكان. وحتى الآن، تلقى 3.5% من الشعب الصين لقاحات مضادة لكورونا.ويشير خبراء إلى أن معدل التطعيم الحالي في البلاد منخفض جدا "لأن الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير هناك".