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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا تطلب عقد اجتماع بمجلس الأمن لمناقشة أزمة ميانمار

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:30 ص
مجلس الأمن
مجلس الأمن
وكالات
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يعتزم مجلس الأمن الدولي مناقشة الأزمة في ميانمار مجددا، نظرا لاستمرار العنف بعد الانقلاب العسكري في البلاد، حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس".

وتقدمت بريطانيا بطلب لعقد جلسة مغلقة في نيويورك بعد غد الجمعة، حسبما أفاد دبلوماسيون في الأمم المتحدة ولم يتم تحديد موعد بعد وتجددت الاضطرابات في ميانمار، حيث أفاد شهود على شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام بتجدد العنف الثلاثاء من قبل قوات الأمن ضد المتظاهرين المحتجين على الانقلاب العسكري.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت وخراطيم المياه والرصاص المطاطي لتفريق الحشود. وتم الإبلاغ عن إصابات في عدة أماكن بما في ذلك بلدة كالاي شمالا.

كما احتشدت تجمعات ضخمة في يانجون، أكبر مدن البلاد ومدينة ماندالاي، شمالي البلاد وفي بداية فبراير، قام الجيش بانقلاب للإطاحة بحكومة أون سان سو تشي.

وكان حزبها قد صعد إلى السلطة مرة أخرى في انتخابات نوفمبر،لكن القوات المسلحة أشارت إلى وجود تلاعب في الانتخابات.

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