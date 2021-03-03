رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 444 إصابة جديدة بكورونا و6 وفيات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:28 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
أ ش أ
طباعة
سجلت كوريا الجنوبية 444 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 90 ألفا و816 إصابة.

كما سجلت كوريا الجنوبية ست وفيات لترتفع حصيلة الوفيات إلى 1612، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت السلطات خروج 362 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم من مرض كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 81 ألفا و700 شخص.

موضوعات متعلقة

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الرئيس السيسى يؤكد حتمية التوصل لاتفاق قانونى ملزم لملء وتشغيل سد النهضة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 فى مصر بالأسواق

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

تطور جديد.. كورونا يسبب اختلالًا عقليا

خمس دول عربية تعانى من انهيار قيمة عملتها

دراسة: مواقع التواصل تدفع الطفل للإفراط فى الطعام

مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى