الصين تسجل 10 حالات إصابة جديدة بكورونا‭

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 10 حالات إصابة جديدة بفيروسكورونا في البر الرئيسي يوم الثلاثاء، انخفاضا من 11 حالة في اليوم السابق.وذكرت اللجنة، في بيان، أن جميع الحالات وافدة من الخارج، مضيفة أنها رصدت أيضا 16 حالة إصابة جديدة خالية من الأعراض نزولا من ست قبل يوم.ولا تسجل الصين الإصابات الخالية من الأعراض حالات عدوى مؤكدة.ووصل مجمل الإصابات بالفيروس في الصين إلى 89933 بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.