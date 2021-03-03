واشنطن: سنواصل العمل مع تركيا فى إطار المصالح المشتركة

أكدت الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستعمل بشكل بناء مع تركيا عى تفعيل المصالح المشتركة في سوريا.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس: "لدينا مصالح مشتركة مع الشركاء الأتراك بشأن سوريا".وأضاف: "سنواصل العمل البناء في المستقبل مع تركيا لتحقيق مصالحنا المشتركة".يذكر أن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه تركيا في سوريا كانت تثير تساؤلات لدى الأوساط السياسية الأمريكية وأعضاء الكونجرس، وخاصة على خلفية العمليات العسكرية التركية ضد الوحدات الكردية التي كانت أكبر حليف للولايات المتحدة على الأرض في سوريا.وفي هذا السياق أثار انسحاب القوات الأمريكية من بعض المناطق بشمال شرقي سوريا انتقادات من قبل بعض الأعضاء في الكونجرس.