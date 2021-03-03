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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل رقمًا قياسيًا لوفيات كورونا اليومية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:42 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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سجلت البرازيل في الساعات الأربع والعشرين الماضية رقما قياسيا لعدد وفيات فيروس كورونا منذ بداية الأزمة الصحية، حيث وثقت 1641 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.

وسجلت البرازيل 1595 حالة وفاة في شهر يوليو الماضي كأعلى حصيلة يومية منذ انتشار الوباء.

وتجاوز عدد ضحايا الوباء في البلاد 257 ألف حالة وفاة وفقا للبيانات الرسمية.

كما تم تحديد ما يقرب من 60 ألف حالة إصابة مؤكدة جديدة في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، ليصل الإجمالي إلى حوالي 10.6 مليون إصابة.

وتواجه البرازيل، الدولة الأكثر تضررا في العالم من الأزمة الصحية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات، تفشيا جديدا للوباء الذي يهدد النظام الصحي بالانهيار.

وقال المحافظون يوم الثلاثاء إنهم سيتخذون خطوات لشراء لقاحات "COVID-19" بأنفسهم لتجاوز الحكومة الفيدرالية، التي تعرضت لانتقادات بسبب بطء نشر اللقاحات.

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