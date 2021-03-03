المكسيك.. وفيات كورونا تتجاوز 187 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 1035 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 187187.وأظهرت بيانات الوزارة تسجيل 7913 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و97194.وترجح الحكومة أن يكون العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من الحالات المؤكدة.