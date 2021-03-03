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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

واشنطن تفرض رسومًا على واردات لفائف الألمنيوم من 16 دولة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:23 ص
لفائف الألمنيوم
لفائف الألمنيوم
وكالات
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أصدرت وزارة التجارة الأمريكية، قرارا نهائيا بفرض رسوم لمكافحة الإغراق على واردات لفائف الألمنيوم من 16 دولة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، تصل هذه الرسوم إلى 242.8 في المئة على الواردات من ألمانيا و83 في المئة على الواردات من البحرين.

وقالت الوزارة إنها أعفت واردات لفائف الألمنيوم من اليونان وكوريا الجنوبية من تلك الرسوم.

وكان البيت الأبيض قد أعلن في الثاني من فبراير أن الرئيس جو بايدن يعتزم الإبقاء على الرسوم الجمركية على واردات الألمنيوم من الإمارات، في تراجع عن خطوة اتخذها سلفه دونالد ترامب لإنهاء الرسوم في آخر أيام رئاسته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض حينها "أرى أن من الضروري والمناسب في ضوء مصالح أمننا القومي أن نبقي في هذا الوقت على الرسوم الجمركية المطبقة على واردات الألمنيوم من الإمارات العربية المتحدة".

وكان ترامب أعلن في 20 يناير أنه سيستثني الإمارات من رسوم جمركية تبلغ 10% فرضت على معظم واردات الألمنيوم في 2018، مضيفا أن البلدين توصلا إلى اتفاق حصص سيحد من واردات الألمنيوم.

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