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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«سبيس إكس» تؤجل إطلاق أكثر من 60 قمرًا صناعيًا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:50 ص
سبيس إكس
سبيس إكس
وكالات
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أعلنت شركة "سبيس إكس"، تأجيل إطلاق مركبة "فالكون 9" التي تحمل أكثر من 60 قمرا صناعيا صغيرا لتجديد الكوكبة المدارية لتغطية الإنترنت العالمية لنظام "ستارلينك" إلى يوم الخميس.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت الشركة: "نخطط لإطلاق أقمار ستارلينك الصناعية في موعد لا يتجاوز الخميس بسبب عدم القدرة على استخدام منصة الإطلاق والظروف الجوية السيئة للإطلاق والهبوط".

ويعتبر هذا ثالث تأجيل للانطلاق الذي تم التخطيط له مطلع الأسبوع الجاري، حيث سبقه تأجيلان للإطلاق بسبب مشاكل فنية لمركبة الإطلاق وسوء الأحوال الجوية.

وتتكون المجموعة المدارية للشركة بالفعل من 1143 مركبة فضائية، إذ تم إطلاق الدفعة السابقة المكونة من 60 قمرا صناعيا من "ستارلينك" في الـ16 من فبراير الماضي.

وتعتبر "سبيس إكس" حاليا أكبر مشغل أقمار صناعية في العالم، وتخطط لنشر كوكبة مدارية من 12 ألف قمر صناعي من هذا النوع لإنشاء شبكة واسعة النطاق توفر لسكان الأرض إمكانية الوصول إلى الإنترنت ذات النطاق العريض في أي مكان في العالم.

ويقدر إجمالي الاستثمار في المشروع بنحو 10 مليارات دولار.

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