الرئيس السابق للبرلمان الأوروبى: علينا التفاوض مع روسيا بشأن لقاح سبوتنيك V

انضم نائب رئيس حزب "فورتسا إيطاليا"، أنطونيو تاياني إلى الأصوات المنادية بالتوصل إلى اتفاق مع السلطات الروسية بشأن استخدام لقاح "سبوتنيك V" المضاد لفيروس كورونا المستجد.وقال تاياني، الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي ونائب رئيس كتلة "حزب الشعب" الأوروبي حاليا في تصريح لمحطة "سكاي نيوز 24" الإخبارية الإيطالية "نصرّ على خطتنا بشأن اللقاحات.. أعدنا القول، حتى يوم أمس، أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي التحرك للتحدث ليس فقط مع الشركات، التي لديها معه اتفاقات سابقة، لشراء كميات أخرى من اللقاحات".وأضاف تاياني "لكن أيضا، إذا لزم الأمر، السعي لإيجاد اتفاق مع روسيا لاستخدام "سبوتنيك V".وأكد الرئيس السابق للبرلمان الأوروبي أنه يتعين القيام بكل ما يمكن عمله لحماية صحة المواطنين الأوروبيين.وكانت مجلة The Lancet العلمية الطبية قد أكدت أن نتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا أظهرت أن فعاليته تزيد عن تسعين في المئة.