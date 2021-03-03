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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ماكرون يعترف بتعذيب القوات الفرنسية للمناضل الجزائرى على بومنجل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:57 ص
ماكرون
ماكرون
وكالات
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أعلن قصر الإليزيه، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعترف بأن المحامي والزعيم القومي الجزائري علي بومنجل "تعرض للتعذيب والقتل" على يد الجيش الفرنسي خلال الحرب الجزائرية عام 1957.

وقال الإليزيه، في بيان له، إن "هذا الاعتراف الذي أدلى به ماكرون "باسم فرنسا"، جاء أمام أحفاد علي بومنجل الذين استقبلهم، وهو أحد بوادر الاسترضاء التي أوصى بها المؤرخ بنيامين ستورا في تقريره عن الاستعمار وحرب الجزائر، من أجل حل التوترات بين البلدين حول ذكرى هذا الصراع".

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