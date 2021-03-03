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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:07 ص
هويدا الملاخ
هويدا الملاخ
نضال ممدوح
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تحل الكاتبة الدكتورة هويدا أحمد الملاخ، في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء، بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث تقدم قراءة في كتابها "أسوان بلاد الذهب".

ويأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، تحت عنوان "الثقافة بين إيديك" وضمن برنامج "اقرأ معانا" الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي.

ومن أجواء الكتاب نقرأ: "تحتوي جبال العلاقى كما جاء ذكره في كل كتب التاريخ علي مناجم من الذهب، لذلك أُطلق على وادي العلاقي (وادي الذهب) حيث كان هناك أكثر من 12 منجما من الذهب في العلاقي وواديه تم حفره من قبل الفراعنة الأجداد ولازالت قائمة ومفتوحة حتى الآن وأشار إلى هذه الحقيقة المؤرخ المقريزي في كتاباته بأن العلاقي كان مصدرا هاما للذهب والزمرد وكان مسمى العلاقي في عهد الفراعنة يسمي بالنوبي أكي تا وبالعربي معناه تعالي من هنا".

ظلت هذه المناجم مفتوحة حتى عام 1932، حتى صدر قرار من رئاسة مجلس الوزراء رقم 945 لسنة 1989 والمعدل بالقرار رقم 2378 لسنة 1996، بمساحة إجمالية حوالي 22500 كم مربع للحفاظ على المصادر الوراثية للنباتات والحيوانات والطيور بالوادي والتأكيد على التنمية المتواصلة المبنية على أسس بيئية وقد تم تضمين هذه المحمية تحت قائمة محميات المحيط الحيوي تحت إشراف منظمة اليونسكو.

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