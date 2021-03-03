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محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنانى يعثر على طائرة مسيرة إسرائيلية جنوبى البلاد

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:47 ص
طائرة مسيرة إسرائيلية
طائرة مسيرة إسرائيلية
وكالات
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أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بالعثور على طائرة إسرائيلية مسيرة بين بلدتي حولا وميس الجبل جنوبي البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن "مواطنا من بلدة حولا عثر على طائرة "مسيرة درون"، في واد يقع بين بلدتي حولا وميس الجبل".

ولفتت إلى أن المواطن أعلم السلطات المختصة على الفور.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن في 2 فبراير الماضي عن سقوط طائرة مسيرة تابعة لجيشه داخل الأراضي اللبنانية.

من جانبه، تبنى "حزب الله" اللبناني عملية إسقاط المسيرة ونشر "الإعلام الحربي" التابع للحزب صور الطائرة التي تم إسقاطها.

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