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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

منظمة إنسانية: 363 مهاجرًا أمضوا ليلة أخرى على متن سفينة إنقاذ

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:42 ص
مهاجرين
مهاجرين
وكالات
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نددت منظمة إنسانية بحقيقة أن 363 مهاجرا، أمضوا ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة الإنقاذ التابعة لها، دون الموافقة على إنزالهم في ميناء آمن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال طاقم سفينة sea watch 3، الذي قام بإنقاذ 5 قوارب هجرة ومساعدة زورق سادس، إن "على متن سفينتنا 363 شخصا فروا من الموت في ليبيا وفي عرض البحر وثلثهم قاصرون، وقد أمضوا ليلة أخرى في البحر، تحت رحمة الأمواج والبرد، وليس هذا ما يحتاجون إليه".

وقالت المنظمة "على المهاجرين أن ينزلوا من السفينة الآن"، مطالبة بـ"ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة".

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