منظمة إنسانية: 363 مهاجرًا أمضوا ليلة أخرى على متن سفينة إنقاذ

نددت منظمة إنسانية بحقيقة أن 363 مهاجرا، أمضوا ليلة أخرى وسط الأمواج على متن سفينة الإنقاذ التابعة لها، دون الموافقة على إنزالهم في ميناء آمن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال طاقم سفينة sea watch 3، الذي قام بإنقاذ 5 قوارب هجرة ومساعدة زورق سادس، إن "على متن سفينتنا 363 شخصا فروا من الموت في ليبيا وفي عرض البحر وثلثهم قاصرون، وقد أمضوا ليلة أخرى في البحر، تحت رحمة الأمواج والبرد، وليس هذا ما يحتاجون إليه".وقالت المنظمة "على المهاجرين أن ينزلوا من السفينة الآن"، مطالبة بـ"ملاذ آمن لهؤلاء المهاجرين الذين تم إنقاذهم في خمس عمليات مختلفة".