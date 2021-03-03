مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021
الأربعاء 03/مارس/2021 - 05:05 ص
منة سالمطباعة
يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة في اليوم الأربعاء 3-3-2021 في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
موعد الشروق 6:21 ص
موعد آذان الظهر 12:08 ص
موعد آذان العصر 26: 3
موعد آذان المغرب 5:55 م
موعد آذان العشاء 7:11
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
موعد الشروق 6:27 ص
موعد آذان الظهر 12:13
موعد آذان العصر 3:30
موعد آذان المغرب 5:58 م
موعد آذان العشاء 7:16 م.
موعد صلاة الفجر 4:49
موعد صلاة الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 3:22
موعد آذان المغرب 5:53 م
موعد آذان العشاء 7:06
موعد صلاة الشروق 6:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
موعد الشروق 6:16 م
موعد آذان الظهر 12:03 م
موعد آذان العصر 3:22 م
موعد آذان المغرب 5:55 م
موعد آذان العشاء 7:08 م.
موعد الشروق 6:19 ص
موعد صلاة الظُّهْر 12:09 م
موعد صلاة العَصر 3:29 م
موعد صلاة المَغرب 5:59 م
موعد صلاة العِشاء 7:14 م
موعد الشروق 6:19 ص
موعد صلاة الظُّهْر 12:08 م
موعد صلاة العَصر 3:27 م
موعد صلاة المَغرب 5:57 م
موعد صلاة العِشاء 7:13 م
مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021
مواقيت الصلاة فى القاهرة
موعد صلاة الفجر 4:55 ص
موعد الشروق 6:21 ص
موعد آذان الظهر 12:08 ص
موعد آذان العصر 26: 3
موعد آذان المغرب 5:55 م
موعد آذان العشاء 7:11
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
موعد صلاة الفجر 4:59 ص
موعد الشروق 6:27 ص
موعد آذان الظهر 12:13
موعد آذان العصر 3:30
موعد آذان المغرب 5:58 م
موعد آذان العشاء 7:16 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
موعد صلاة الفجر 4:49
موعد صلاة الشروق 6:10 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد آذان العصر 3:22
موعد آذان المغرب 5:53 م
موعد آذان العشاء 7:06
مواعيد الصلاة بشرم الشيخموعد صلاة الفجر 4:42 ص
موعد صلاة الشروق 6:06 ص
موعد صلاة الظهر 11:55
موعد صلاة العصر 3:15 م
موعد صلاة المغرب 5:45 م
موعد صلاة العشاء 7:00 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيليةموعد صلاة الفجر 4:50
موعد الشروق 6:16 م
موعد آذان الظهر 12:03 م
موعد آذان العصر 3:22 م
موعد آذان المغرب 5:55 م
موعد آذان العشاء 7:08 م.
مواقيت الصلاة في اسيوطموعد صلاة الفجْر 4:55 ص
موعد الشروق 6:19 ص
موعد صلاة الظُّهْر 12:09 م
موعد صلاة العَصر 3:29 م
موعد صلاة المَغرب 5:59 م
موعد صلاة العِشاء 7:14 م
مواقيت الصلاة في بني سويفموعد صلاة الفجْر 4:53 ص
موعد الشروق 6:19 ص
موعد صلاة الظُّهْر 12:08 م
موعد صلاة العَصر 3:27 م
موعد صلاة المَغرب 5:57 م
موعد صلاة العِشاء 7:13 م