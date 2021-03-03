مواقيت الصلاة فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

مواقيت الصلاة فى القاهرة

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

مواقيت الصلاة فى أسوان

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في اسيوط

مواقيت الصلاة في بني سويف

يقدم لكم موقع " الدستور" في ضوء خدماته المتنوعة مواقيت الصلاة في اليوم الأربعاء 3-3-2021 في القاهرة والجيزة وعدد من محافظات جمهورية مصر العربية.موعد صلاة الفجر 4:55 صموعد الشروق 6:21 صموعد آذان الظهر 12:08 صموعد آذان العصر 26: 3موعد آذان المغرب 5:55 مموعد آذان العشاء 7:11موعد صلاة الفجر 4:59 صموعد الشروق 6:27 صموعد آذان الظهر 12:13موعد آذان العصر 3:30موعد آذان المغرب 5:58 مموعد آذان العشاء 7:16 م.موعد صلاة الفجر 4:49موعد صلاة الشروق 6:10 صموعد صلاة الظهر 12:01 صموعد آذان العصر 3:22موعد آذان المغرب 5:53 مموعد آذان العشاء 7:06موعد صلاة الفجر 4:42 صموعد صلاة الشروق 6:06 صموعد صلاة الظهر 11:55موعد صلاة العصر 3:15 مموعد صلاة المغرب 5:45 مموعد صلاة العشاء 7:00 م.موعد صلاة الفجر 4:50موعد الشروق 6:16 مموعد آذان الظهر 12:03 مموعد آذان العصر 3:22 مموعد آذان المغرب 5:55 مموعد آذان العشاء 7:08 م.موعد صلاة الفجْر 4:55 صموعد الشروق 6:19 صموعد صلاة الظُّهْر 12:09 مموعد صلاة العَصر 3:29 مموعد صلاة المَغرب 5:59 مموعد صلاة العِشاء 7:14 مموعد صلاة الفجْر 4:53 صموعد الشروق 6:19 صموعد صلاة الظُّهْر 12:08 مموعد صلاة العَصر 3:27 مموعد صلاة المَغرب 5:57 مموعد صلاة العِشاء 7:13 م