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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

افتتاح معرض لنتاج ملتقى الأقصر للتصوير بالهناجر.. اليوم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:33 ص
ملتقى الأقصر للتصوير
ملتقى الأقصر للتصوير
نضال ممدوح
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يفتتح فى الخامسة من مساء اليوم الأربعاء٬ معرض نتاج الدورة الثالثة عشر لملتقي الأقصر الدولي للتصوير بقاعة آدم حنين بمركز الهناجر للفنون، والذي نظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع محافظة الأقصر في ديسمبر الماضي، ويستمر المعرض حتى الثامن من مارس.

يقام المعرض بالتعاون مع قطاع شئون الإنتاج الثقافي٬ ويأتى بعد النجاح الذي حققته الدورة الماضية، على الرغم من التحديات التي اجتاحت العالم في ظل فيروس كورونا، وأثرت على العديد من الأنشطة ذات الصبغة الدولية.

يضم المعرض أعمال الفنانين: «فيروز سمير، وليد قانوش، هاني رزق، وائل درويش، أحمد عبد الفتاح، محمد عيد، منال مبارك، أمانى موسي»، ومن الفنانين العرب: عادل كبيدة (السودان) وسمير الدهام (السعودية)، ومن شباب الورشة: محمد خالد عمران، رانيا أبو العزم، أحمد الشافعى، أحمد النمر، دينا صموئيل، كمال عبد الجواد، سارة طنطاوى، أسماء جنيدى، نهلة درويش، أحمد مجدى، أمنية السيد ويارا حاتم شافعي.

ويقام المعرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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