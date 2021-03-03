رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

ذكرت رجاء رفاعي زوجة يوسف إدريس تفاصيل موته وذلك في حوار أجرته مع مجلة "المصور" عام 1996.وقالت رفاعي: "قبل وفاة يوسف إدريس بأسبوع ماتت أمه وشقيقته، وقتها كان في لندن ولا يفيق من الغيبوبة إلا نادرا، ومع هذا فقد قال لي إنه يعلم أن أمه وشقيقته قد ماتتا، رغم أنني أخفيت عنه الخبر".وأضافت: "قال لي يوسف إدريس أنه لو قدر له أن تستمر حياته فسوف يسافر للحج وزيارة قبر المصطفى، وتجلى صفاؤه قرب نهايته وكاد يقول إنه سيموت لا محالة قريبا، ولكنه خشي من قول الكلمة لعلمه بمدى تأثيرها على نفسي".وفي الأخير قالت: "في إحدى المرات قال لي إنه رأى نفسه يركب طبقًا فضائيًا يجوب به السماء، وبعدها مات".