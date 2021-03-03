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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«هجرة شجرة».. مسرحية جديدة للكاتب أحمد زحام عن مركز ثقافة الطفل

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:23 ص
أحمد زحام
أحمد زحام
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا للكاتب أحمد زحام مسرحية للأطفال بعنوان «هجرة شجرة»٬ رسومات المسرحية من تصميم الفنان أحمد جعيصة٬ وذلك ضمن سلسلة مسرح الطفل بالمركز القومي لثقافة الطفل.

مسرحية «هجرة شجرة» هي الإصدار الرابع في سلسلة مسرح الطفل، وقد تخصص الكاتب في الكتابة المسرحية لذوي الاحتياجات الخاصة، وكان قد سبق أن قدم مسرحية «كمان زغلول» التي فازت بالمركز الأول في الملتقى الدولي لذوي القدرات الخاصة أولادنا في دورته الثانية.

وأحمد زحام، صاحب مشروع ثقافة التطوع٬ وذلك من خلال تقديم الخدمة الثقافية للأطفال داخل قصور الثقافة والمواقع الثقافية في كل أنحاء مصر دون الحصول على مقابل مادي.

سبق وصدر له العديد من الكتب والمؤلفات الموجه للأطفال نذكر من بينها: «خروف بقرش٬ أصحاب القمر٬ زقزوق والعيد٬ بنت السيرك٬ النسر الذهبى٬ رادوبى الجميلة٬ السلطان والقمر٬ بنت العم رضوان٬ السكين والثور٬ شجرة حمزة٬ ألعاب مسرح الطفل٬ فلاح فصيح جدًا جدًا٬ بيت واحد وألف باب٬ طارق ومصباح علاء الدين» وغيرها.

كما صدرت له مجموعة قصصية عن دار النسيم تحت عنوان «غرفة رطبة» عام 2014، وكتاب آخر بعنوان «تجليات الاعاقة في التراث الشعبي المصري» عن مشروع مكتبة الأسرة عام 2015.

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