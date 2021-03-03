مصرع شخص فى حادث مرورى وإصابة اثنين بطلق نارى فى بورسعيد

لقي شخص بمحافظة بورسعيد، مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر حادث سيارة، بينما أصيب اثنان آخران بطلق ناري.واستقبل مستشفى السلام بورسعيد "محمد يوسف حماد"، 50 عامًا، مصابًا بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وغيوبة، نتيجة حادث سيارة، وتوفى أثناء القيام بالإسعافات الأولية في المستشفى، ووضعت الجثة تحت تصرف النيابة.كما استقبل مستشفى عطاء المصاب عمرو طارق مرسي محمد سليمان، 24 عامًا، مصابًا بطلق طلق ناري في الصدر، والحالة العامة سيئة، بينما استقبل مستشفى الزهور المصاب محمود حمدان محمد، 21 عامًا، مصابًا بطلق ناري خرطوش في الذراع الأيمن.وجار تقديم الإسعافات الأولية والخدمة الطبية للمصابين، والتحري عن ملابسات إصابة الشابين بطلق ناري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.