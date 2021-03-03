«محدش هيعملها إلا مجدى يعقوب».. تفاصيل عملية القلب ليوسف إدريس

سافر يوسف إدريس إلى الولايات المتحدة الامريكية للعلاج، وهناك فحصه الدكتور "روس"، وأجرى قسطرة للقلب وشاهد المرضى وكأنهم في مجزر آلي ينتظرون دورهم، فغادر أمريكا إلى لندن، حسبما ذكرت رجاء رفاعي زوجة يوسف إدريس في حوار أجري مها على صفحات مجلة "المصور".وتابعت: "أصر إدريس على أن يجري الدكتور مجدي يعقوب العملية بنفسه لأنه مصرى يقدر المشاعر".وأضافت: "كان ذلك عام 1982 وقال له الدكتور مجدي يعقوب إنه يستطيع الحياة دون اللجوء لعملية جراحية ولكنه يخشى عليه من وسوسته وقلقه على مرضه فيموت من القلق وكان لا بد من إجراء لعملية".