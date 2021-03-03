وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى وحدة الخليج والسلام فى أفغانستان

رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية وحدة الخليج.وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوزير الأمريكي «هنأ نظيره على الاختراق التاريخي الذي تم تحقيقه من خلال إعلان العلا خلال قمة مجلس التعاون الخليجي».وأضاف البيان أن «قرار فتح الحدود ورفع القيود عن النقل وعودة العلاقات الدبلوماسية محل ترحيب».وأشار البيان أيضًا إلى أن بلينكن شكر وزير الخارجية القطري على استضافة قطر للكوادر العسكرية الأمريكية، وبحث الدعم القطري في تسهيل عملية السلام الأفغانية وأهمية وحدة الخليج.