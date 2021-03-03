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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية الأمريكى يبحث مع نظيره القطرى وحدة الخليج والسلام فى أفغانستان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:06 ص
أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن
وكالات
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رحب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بعودة العلاقات الدبلوماسية بين قطر وجيرانها في المنطقة، مؤكدًا أهمية وحدة الخليج.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب اتصال هاتفي بين بلينكن ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الوزير الأمريكي «هنأ نظيره على الاختراق التاريخي الذي تم تحقيقه من خلال إعلان العلا خلال قمة مجلس التعاون الخليجي».

وأضاف البيان أن «قرار فتح الحدود ورفع القيود عن النقل وعودة العلاقات الدبلوماسية محل ترحيب».

وأشار البيان أيضًا إلى أن بلينكن شكر وزير الخارجية القطري على استضافة قطر للكوادر العسكرية الأمريكية، وبحث الدعم القطري في تسهيل عملية السلام الأفغانية وأهمية وحدة الخليج.

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