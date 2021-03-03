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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حاكم ميسيسيبى يلغى تفويض الكمامات ويرفع جميع القيود التجارية

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:05 ص
تيت ريفز
تيت ريفز
وكالات
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أفاد حاكم ولاية ميسيسيبي تيت ريفز، بأنه سيلغي تفويض الكمامات وينهي جميع القيود التجارية المتعلقة بفيروس كورونا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال ريفز: "بدءا من الغد سنرفع جميع تفويضات الكمامات في المقاطعة الخاصة بنا وستكون الشركات قادرة على العمل بكامل طاقتها دون أي قواعد تفرضها الدولة".

وأضاف "لقد انخفض عدد من يمكثون بالمستشفيات وانخفضت أعداد الإصابات، ويتم توزيع اللقاح بسرعة.. "لقد حان الوقت!".

وأعلنت ولاية ميسيسيبي حالة الطوارئ في 14 مارس 2020، بعد أيام من اكتشاف أول إصابات بفيروس كورونا، تلاه أمر البقاء في المنزل في 2 أبريل.

وجاء هذا القرار بعد أن قال حاكم ولاية تكساس الأمريكية، جريج أبوت، إن الولاية ستلغي قرار ارتداء الكمامات، وستفتح جميع المؤسسات، لتصبح بذلك أكبر ولاية تنهي قرارا يهدف إلى منع انتشار فيروس كورونا.

وقال أبوت في تصريحات صحفية، إن تكساس ستتخلص من القيود المفروضة على تحديد عدد الزبائن الذين يمكنهم الدخول إلى المطاعم، مبينا أن القواعد الجديدة ستدخل حيز التنفيذ في 10 مارس.

وشدد على أن إزالة التفويضات على مستوى الولاية لا ينهي المسؤولية الشخصية وأن الأمر فقط الآن لم تعد هناك حاجة لتفويضات الدولة.

ويأتي القرار في الوقت الذي يخفف فيه حكام الولايات قيود فيروس كورونا، على الرغم من تحذيرات خبراء الصحة من أن الوباء لم ينته بعد.

وشهدت ولاية تكساس انخفاضا في عدد الإصابات والوفيات، فيما وصلت حالات الاستشفاء إلى أدنى مستوياتها منذ أكتوبر.

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