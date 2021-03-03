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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تسجل 343 وفاة و17083 إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:45 ص
كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 343 حالة وفاة بفيروس كورونا مقابل 246 يوم أمس، فيما ارتفع فيه العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 17083 بعدما كان أمس 13114.

وسجلت إيطاليا 98288 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير من العام الماضي، في ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا، وسابع أعلى معدل في العالم. وسجلت إيطاليا 2.95 مليون إصابة حتى الآن.

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