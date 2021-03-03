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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان العراقى يسعى لتشكيل محكمة مختصة بجرائم داعش

الأربعاء 03/مارس/2021 - 01:00 ص
البرلمان العراقى
البرلمان العراقى
وكالات
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أكد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن البرلمان ماض بتشريع قانون خاص بتشكيل محكمة مختصة بجرائم "داعش".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واع" أشار مكتب الكعبي في بيان له، إلى أن الأخير "استقبل رئيس فريق التحقيق في جرائم داعش المستشار في الأمم المتحدة كريم خان، والوفد المرافق له، بحضور رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي والنائب محمد الغزي".

وبين الكعبي، وفقًا للبيان، أن "مجلس النواب بدورته الحالية ماض بتشريع قانون جديد خاص بتشكيل محكمة مختصة حصرا بالنظر والبت بجرائم داعش ولمحاسبة عناصره"، مؤكدا "قرب رفعه للقراءة الأولى خلال مدة قصيرة واللجنة القانونية النيابية عاكفة حاليا على وضع اللمسات النهائية لمسودة القانون".

وأوضح أن "تشريع القانون سيعطي رسالة طيبة لكل الشركاء الذين ساعدوا وساهموا في محاربة داعش، بأن هذه المحكمة هي الأولى التي ستجرم داعش وتعاقب عناصره".

وشدد الكعبي، على أن "تشريع القانون سيشكل كذلك خطوة هامة لمجلس النواب لتأسيس قاعدة بيانات توثق هذه الجرائم ويمكن اللجوء إليها حتى في المحاكم الدولية".

وأكد، أن "القانون فرصة ثمينة يمهد العراق من خلاله لمحاكمة دولية في إطار وطني ولدفع الدول لدعمه، كون جرائم داعش لم تطال العراق لوحده بل امتدت لأغلب بلدان العالم".

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