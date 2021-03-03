رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى فى أسبوعين وسط توقعات بتخفيف قيود الإمدادات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:58 ص
النفط
النفط
وكالات
طباعة
هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين بفعل توقعات بأن مجموعة «أوبك+» ستخفف القيود على الإمدادات أثناء اجتماعها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال أمين عام منظمة «أوبك» محمد باركيندو، إن آفاق الطلب على النفط تبدو أكثر إيجابية، خصوصًا في آسيا.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 99 سنتًا، أو ما يعادل 1.6 بالمئة، لتسجل عند التسوية 62.70 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 فبراير.

وهبط خام القياسي العالمي حوالي 7 بالمئة من أعلى مستوى له في 13 شهرًا الذي سجله الأسبوع الماضي.

وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 89 سنتًا، أو 1.5 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 59.75 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 19 فبراير، وموسعة خسائرها إلى حوالي ستة بالمئة منذ الخامس عشر من فبراير عندما أغلقت عند أعلى مستوى منذ مايو 2019.

وتلاشى صعود النفط بفعل توقعات بأن منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاءها في المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» سينتجون المزيد من النفط من أبريل مع تخفيف التخفيضات العميقة الحالية في الإمدادات.

وقد تناقش «أوبك+» التي ستجتمع يوم الخميس، السماح بعودة ما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من الخام إلى السوق.

وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر من معهد البترول الأمريكي ومن إدارة معلومات الطاقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

رفض طعن مرتضى منصور على نتيجة انتخابات البرلمان

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والدة رضوى الشربيني

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

يوفنتوس يفوز على سبيزيا 3-صفر بالدورى الإيطالى

بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائى كأس ألمانيا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«محدش هيعملها إلا مجدى يعقوب».. تفاصيل عملية القلب ليوسف إدريس

منشورات الجمل تصدر النسخة العربية لرواية «الأحمر والأسود»

دنيا ميخائيل: نداء فى داخلى دعانى لكتابة رواية «وشم الطائر»

مؤسسة مجاز الثقافية تطرح 5 إصدارات جديدة ننشر تفاصيلها