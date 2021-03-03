تفاصيل إدارج 14 عقارًا ضمن أدوية الجدول

علق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، على قرار هيئة الدواء المصرية بإدراج 14 نوعًا ضمن جدول المواد المخدرة بداية من أول مارس.وقال "عوف"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON"، "إن هذه الأدوية لها صفة علاجية وهي مضادة للسعال، ولكن ما حدث أن هيئة الدواء المصرية وبعض الجهات الرقابية رصدوا زيادة في الطلب المبالغ فيه على هذه العقاقير، ورصدت الجهات الرقابية حالات من الإدمان جراء التعاطي، وعقد اجتماع مشترك مع هيئة الدواء وارتأى الاجتماع ضرورة حماية الشارع المصري من سوء استخدام هذه العقاقير ومن ثم وضع ضوابط من خلال صرف العلاج بروشتة".وأضاف: "منذ 2011 زادت نسبة التعاطي لهذه العقاقير، ومن ثم دور الجهات الرقابية الحرص على صحة الناس وعدم استخدام الدواء السيئ، وبمجرد إطلاع الطبيب على الروشتة سيتم صرف العلاج إلزاميًا ومن ثم منع الصرف العشوائي وإساءة الاستخدام".يذكر أن برنامج "كلمة أخيرة" تقديم الإعلامية لميس الحديدي ويذاع من السبت إلى الثلاثاء في تمام التاسعة على شاشة.