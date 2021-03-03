مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

فاز مانشستر سيتي على ضيفه وولفرهامبتون برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.وفي الشوط الأول، سجل لياندير ديندونكير هدفا بالخطأ في مرمى فريقه وولفرهامبتون في الدقيقة 15، وفي الشوط الثاني، أحرز جابريل جيسوس هدفين في الدقيقتين 80 و93 ورياض محرز في الدقيقة 90، بينما جاء هدف وولفرهامبتون الوحيد عن طريق كونور كوادي في الدقيقة 61.وبهذا الفوز، واصل مانشستر سيتي صدارته لجدول ترتيب الدوري، بعد أن ارتفع رصيده إلى 65 نقطة، فيما استمر وولفرهامبتون في المركز ال12 برصيد 34 نقطة.