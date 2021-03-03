يوفنتوس يفوز على سبيزيا 3-صفر بالدورى الإيطالى

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه سبيزيا بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الأسبوع ال 25 من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني أحرز ألفارو موراتا الهدف الأول في الدقيقة 62 وسجل فيديريكو كييزا الهدف الثاني في الدقيقة 71 واختتم كريستيانو رونالدو النتيجة بالهدف الثالث في الدقيقة 89، لتنتهي المباراة بفوز اليوفي 3-صفر.وبهذا الفوز، ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 49 نقطة بالمركز الثالث مؤقتا بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سبيزيا عند 25 نقطة بالمركز الـ15.ويتصدر الدوري فريق إنتر ميلان برصيد 56 نقطة يليه ميلان برصيد 52 نقطة.