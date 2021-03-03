بولندا وجورجيا تبحثان أهم القضايا الثنائية والإقليمية

ذكرت الرئاسة البولندية أن الرئيس أندريه دودا أجرى اتصالا هاتفيا، عبر تقنية الفيديو، مع نظيرته الجورجية سالومي زورابيشفيلي، ناقشا خلاله الوضع الداخلي في جورجيا وملفات الأمن الإقليمي والتعاون الثنائي، إلى جانب أزمة فيروس كورونا المستجد.وقال كرزيستوف شتزيرسكي، أحد مساعدي الرئيس البولندي - لوكالة الأنباء البولندية (بي.أيه.بي) الرسمية - إن "بولندا تدعم الحوار والتفاهم بين السلطة والمعارضة من أجل استعادة استقرار العمل داخل المؤسسات الديمقراطية في جورجيا"، مُعربا عن أمله في أن تلبي المحادثات الجارية توقعات جميع أطراف المشهد السياسي.وأضاف أن رئيسة جورجيا قدمت خططا تهدف إلى تقريب البلاد من الحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي "ناتو" والاتحاد الأوروبي، نظرا لحاجة بلادها إلى الدعم الأوروبي لاستثمارات البنية التحتية، مؤكدًا أن بولندا من دعاة تكامل جورجيا مع منظمات العالم الغربي.وأشار إلى أن الجانبين بحثا أيضا أزمة كورونا وعملية التطعيم ضد الفيروس، كما وجهت زورابيشفيلي الدعوة لدودا لزيارة تبليسي قريبا.