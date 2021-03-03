دور المرأة فى صعيد مصر على طاولة مكتبة القاهرة الكبرى

تنظم مكتبة القاهرة الكبري بالزمالك٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان "دور المرأة في صعيد مصر"٬ بمشاركة كلًا من: الدكتورة مني القرشي٬ والدكتورة سحر سامي.وتتناول الندوة دور المرأة في التنمية من خلال زيادة نسبة مشاركتها في القضايا المجتمعية٬ مع التأكيد علي دورها الهام في تكوين القيم الإيجابية علي مستوى الأسرة والمجتمع. كما تتطرق الندوة إلي عرض لنماذج من السيدات المشرفات في الصعيد ومن بينهن هدي شعراوي.كما تلقي الندوة الضوء علي قضية تمكين المرأة، في ظل ما نص عليه الدستور المصري لعام 2014 من كفالة حقوق المرأة، ويعنى تمكين المرأة إزالة كل العقبات والعوائق أمام وصول وحصول المرأة على حقوقها الطبيعية، وأكد الدستور على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستور الحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من 20 مادة تعد تطورًا مهمًا للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء.