الآشعة تحسم موقف أحمد محسن من المشاركة فى لقاء سيراميكا والزمالك

أكد الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي لنادي سيراميكا كليوباترا، أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، سيخضع لآشعة اليوم الأربعاء، لتحديد مدى تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية.وخاض اللاعب تدريبات تأهيلية خلال مران اليوم، ضمن مرحلة العلاج والتأهيل التي يخضع لها من أجل تجهيزه للقاء الزمالك المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.ويستعد سيراميكا كليوباترا لمواجهة الزمالك يوم ١١ مارس الجاري، على ملعب إستاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز.