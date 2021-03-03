رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مباحثات جزائرية إسبانية حول العلاقات الثنائية والقضايا المشتركة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:36 ص
وزارة الشؤون الخارجية
وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية
أ ش أ
طباعة
ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية شكيب رشيد قايد، عبر الفيديو كونفرانس، مع كريستينا جالاش فيجيراس، وزيرة الدولة الإسبانية للشؤون الخارجية وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الاجتماع الدوري للمشاورات السياسية الجزائرية الإسبانية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن اللقاء كان فرصة للجانبين لاستعراض مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بالنظر للإصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس عبد المجيد تبون.

واتفق الجانبان على عقد الدورة الثامنة للاجتماع الجزائري الإسباني رفيع المستوى قبل نهاية العام الحالي، لإرسال إشارة سياسية قوية للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين للانخراط بمنتهى العزم في تعميق علاقات الأعمال والشراكة بين البلدين على ضوء التغييرات التشريعية والتنظيمية الهامة التي حدثت في الجزائر.

وبحسب البيان، فإن القضايا السياسية الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك كانت على جدول أعمال المناقشات بين المسؤولين، خاصة الأوضاع في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومنطقة الساحل والشرق الأوسط والتعاون الأورومتوسطي، فضلًا عن مشكلات الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتغير المناخي التنسيق والتضامن الدولي والإقليمي في التعامل مع أزمة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

خريطة سقوط الأمطار في مصر من اليوم وحتى الخميس

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الزمالك يخوض مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس لملاقاة الترجى

مانشستر سيتى يعزز صدارته للبريميرليج بالفوز على وولفرهامبتون

يوفنتوس يفوز على سبيزيا 3-صفر بالدورى الإيطالى

بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائى كأس ألمانيا

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

معرض للكتاب فى ذكرى ميلاد درويش وعبدالوهاب بمكتبة مصر الجديدة

فن الديكور والتصميم الداخلى ندوة مجانية ببيت السنارى

«محدش هيعملها إلا مجدى يعقوب».. تفاصيل عملية القلب ليوسف إدريس