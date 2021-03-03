رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الشيوخ» الأمريكى يوافق على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:53 ص
الشيوخ الأمريكى
الشيوخ الأمريكى
أ ش أ
طباعة
وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، على تعيين جينا ريموندو وزيرة للتجارة في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وجاء التصويت بالأغلبية الساحقة لصالح ريموندو، حاكمة ولاية رود آيلاند، حيث صوت 85 عضوا بالمجلس مساندا لها بينما عارض تعيينها 15 عضوا، وكان معظم المعارضين من الجمهوريين.

وتشير المصادر إلى أن التكليفات الرئيسية لريموندو تتضمن مراجعة السياسات التجارية التي اتخذتها الإدارة السابقة والشراكات المختلفة للولايات المتحدة حول العالم، بما في ذلك القيود المفروضة على الشركات الصينية في قطاع الاتصالات والصناعات الدفاعية.

وأبدت ريموندو - خلال جلسة المصادقة على تعيينها - رفضها الالتزام بالإبقاء على القيود المفروضة من جانب وزارة التجارة الأمريكية على شركة هواوي الصينية للاتصالات، والموضوعة ضمن القائمة السوداء التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع "شركات أجنبية معادية".

موضوعات متعلقة

الزمالك يكشف تفاصيل خطاب «فيفا» بشأن أزمة شيكابالا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي وعودة الرحلات

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا

11 تنبيهًا جديدًا من «التعليم» للمديريات عن امتحانات «أولى وتانية ثانوي»

الصور

image description

محافظ دمياط تناقش مستجدات بعض مشروعات الصرف الصحى

image description

جامعة أسيوط ترد على واقعة الإساءة لـ"بن شرقى"

image description

جامعة حلوان تعلن قرارات مهمة للطلاب (صور)

image description

محافظ دمياط تترأس اجتماع المنطقة الحرة الاستثمارية

image description

230 فرقة طبية تطوف منازل الصف في الجيزة للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

الزمالك يقدم بلاغًا للنائب العام في واقعة أشرف بن شرقي

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

«بلاطة» يطارد «شباب الخليل» متصدرًا الدورى الفلسطينى

شركة ديكورات بلجيكية تستخدم تقنية ألعاب الفيديو لعرض منتجاتها

ترددات قنوات الأطفال.. تردد قناة ميكي ٢٠٢١ على النايل سات

تفاصيل.. الأعياد الرسمية ٢٠٢١ القادمة

أيام زمان

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

«طردتها بديعة مصابني».. حكاية محمد فوزي مع الراقصة لولا

«سافر وتركها من أجل المال».. حكاية الزواج الأول للفنانة نادية لطفي

كواليس سجن الفنانة تحية كاريوكا بسبب «السجاد»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل للفنان الشاب أحمد ناصر بدار أوبرا الإسكندرية

الليلة.. الشاعر فوزى عبد السميع بضيافة برنامج اقرأ معانا

عرض فيلم "محاكمة سبعة من شيكاغو" بقصر السينما

زوجة يوسف إدريس: شرح لى كل عيوبه فى جواب.. وشبكتى كانت غويشة