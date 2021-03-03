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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

آلاسكا: طلبنا الحصول على 8900 جرعة من لقاح «جونسون آند جونسون»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:29 ص
لقاح جونسون آند جونسون
لقاح جونسون آند جونسون
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أعلنت السلطات الصحية في ولاية آلاسكا الأمريكية، أنها طلبت الحصول على 8900 جرعة من لقاح جونسون آند جونسون ذي الجرعة الواحدة، المضاد لفيروس كورونا.

وأضافت السلطات في الولاية الأمريكية - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية - أنه سيتم تخصيص 3 آلاف لقاح للقبائل الأمريكية الأصلية.

وذكرت "سي إن إن"، أن "شراكة الصيدلة الفيدرالية" التابعة للولاية ستتلقى أيضًا جرعات اللقاح.

يُشار إلى أن العدد الإجمالي لمصابي كورونا في ولاية آلاسكا يبلغ حوالي 58 ألف شخص.

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