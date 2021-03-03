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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 06:09 ص
عبد المنعم إبراهيم
عبد المنعم إبراهيم
ايهاب مصطفى
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لمع نجم الفنان عبد المنعم إبراهيم بسبب أدائه المتقن لدور الصديق، حتى أن مجلة "البوابة" كتبت عنه أنه أدركه الغرور وحقيقة لا جدال فيها بسبب تلقيه العديد من الخطابات من المعجبات وعدم رده على الصحفيين.

وتابع التقرير، الذي نشرته مجلة "الكواكب"، أن عبد المنعم إبراهيم استطاع أن يرسخ قدميه بشكل قوي في السينما في دور الصديق الظريف والذي أصبح بالنسبة إليه دورًا تقليديًا في كل القصص السينمائية.

وتابع التقرير أن أحد الصحفيين اتصل به وقال له: "عاوزين نعمل معاك حوار"، فطلب منه عبد المنعم إبراهيم طلبًا غريبًا، وهو ألا يكتب أنه متزوج في الحوار، واندهش الصحفي وسأل عبد المنعم إبراهيم: "لماذا"؟، فكان رد عبد المنعم إبراهيم: "عشان المعجبات ميزعلوش".

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