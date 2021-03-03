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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير أممى: مستشفيات بدول إفريقية تواجه نقص الأكسجين فى معركة كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:20 ص
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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أكد تقرير صادر عن مؤسسة "يوني تيد" التابعة للأمم المتحدة أن العديد من البلدان الإفريقية المنخفضة والمتوسطة الدخل، تواجه صعوبة في الحصول المستدام بأسعار معقولة على الأكسجين الموجود في المؤسسات الصحية لمواجهة جائحة "كورونا".

وأكد الدكتور فيليب دونيتون، المدير التنفيذي لمؤسسة "يوني تيد"، وهي وكالة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، أن أكثر من نصف مليون شخص يحتاجون إلى اسطوانات الأكسجين يوميًا في البلدان النامية، وأن العديد من البلدان في أفريقيا على وجه الخصوص أبلغت عن ارتفاع الطلب.

وأضاف أن العديد من المستشفيات تعاني من نقص في خدمات البنية التحتية مثل شبكات توزيع الأكسجين التي لم يتم تركيبها، أما بالنسبة لتلك الشبكات الموجودة، فهي بحاجة إلى مساعدة فنية لتشغيلها، مشيرا إلى المضي قدما لإدخالها ضمن منظومة التشغيل.

وأشار دونيتون إلى تشكيل منظمات التضامن الدولية ومنظمة الصحة العالمية فريق عمل قبل شهر لإدارة أزمة الأكسجين المتعلقة بمواجهة كوفيد 19.

وأكد أن فريق العمل الجديد حدد طلب تمويل فوري قدره 90 مليون دولار لمعالجة مشاكل الوصول إلى الأكسجين الرئيسية في نحو 20 دولة، بما في ذلك خمسة عشر دولة أفريقية من بينها مالاوي ونيجيريا.

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